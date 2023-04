Auto | +58% immatricolazioni veicoli elettrici a marzo nella Ue

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Bruxelles, 19 apr. (Adnkronos) - Il mese scorso l'Ue ha registrato un aumento significativo delle nuovedia batteria (Bev), che hanno registrato un'impennata del 58% raggiungendo le 151.573 unità. Ciò equivale a una quota di mercato del 13,9% e rappresenta un aumento del 2,5% rispetto al2022 (11,4%).maggior parte degli Stati membri dell'UE sono stati registrati aumenti percentuali a due o tre cifre. Lo indicano i dati Acea, Associazione europea dei costruttori di. In particolare, il terzo mercato per importanza, i Paesi Bassi, ha visto le vendite più che raddoppiare, con un aumento del 132,6%. Di conseguenza, il numero cumulativo di unità immatricolate nel primo trimestre del 2023 è aumentato del 43,2%, raggiungendo le 320.987 ...

Milano, 18 apr. (askanews) – Prosegue la crescita del mercato auto Ue. A marzo le immatricolazioni sono aumentate del 28,8%, superando il milione di unità (1.087.939). Tutti i maggiori mercati, spiega ...