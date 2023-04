Australia | giocatrice di basket trans esclusa dal campionato

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo il nuoto, l’atletica e il rugby anche la pallacanestro esce sconfitta nella partita più importante: quella per l’inclusione. Inla federazione nazionale ha escluso laLexi Rodgers dalla partecipazione a unsemiprofessionistico con la squadra delle Kilsyth Cobras. Arriva dunque il nuovo no alle atletegender nelle competizioni femminili. L’atleta Lexi Rodgers sul campo di(Instagram)“Sul campo dami sento libera” I vertici federalini hanno giustificato la loro scelta dicendo che si tratta di una “decisione complessa da valutare” preferendo esaminare di volta in volta i singoli casi senza generalizzare. L’esclusione dell’atleta è avvenuta dopo la riunione di un gruppo di esperti tra cui il responsabile ...

Almeno in, dove la federazione locale ha escluso laLexi Rodgers che voleva partecipare a un campionato semiprofessionistico con la squadra Kilsyth Cobras. Ma è arrivato il veto. ...... in. La seconda giornata di Giochi regala alla Nazionale italiana ben 4 medaglie d'oro, ... e che strappa allaMargherita Mazzantini , coordinatrice di Aned Sport, l'Associazione ...Laaustraliana, già nazionale del suo Paese, ha espresso la sua felicità per l'... dopo aver conquistato il campionato 'Softball South' con la sua squadra, le West Torrens Eagles. ...

