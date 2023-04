Atterrato in Galizia il re emerito di Spagna Juan Carlos (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il re emerito spagnolo Juan Carlos è Atterrato a Vigo, città della Galizia (nord - ovest del Paese iberico), dando così inizio al suo secondo soggiorno in patria da quando si è trasferito ad Abu Dhabi,... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il respagnoloa Vigo, città della(nord - ovest del Paese iberico), dando così inizio al suo secondo soggiorno in patria da quando si è trasferito ad Abu Dhabi,...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ai_news_italia : Il re emerito Juan Carlos torna in Spagna: primo soggiorno nella sua terra d'origine. Atterrato a Vigo dopo otto m… - fisco24_info : Atterrato in Galizia il re emerito di Spagna Juan Carlos: Secondo soggiorno in patria dopo il trasferimento ad Abu… -

Atterrato in Galizia il re emerito di Spagna Juan Carlos Il re emerito spagnolo Juan Carlos è atterrato a Vigo, città della Galizia (nord - ovest del Paese iberico), dando così inizio al suo secondo soggiorno in patria da quando si è trasferito ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, ad ... Atterrato in Galizia il re emerito di Spagna Juan Carlos Il re emerito spagnolo Juan Carlos è atterrato a Vigo, città della Galizia (nord - ovest del Paese iberico), dando così inizio al suo secondo soggiorno in patria da quando si è trasferito ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, ad ... Il re emerito spagnolo Juan Carlos èa Vigo, città della(nord - ovest del Paese iberico), dando così inizio al suo secondo soggiorno in patria da quando si è trasferito ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, ad ...Il re emerito spagnolo Juan Carlos èa Vigo, città della(nord - ovest del Paese iberico), dando così inizio al suo secondo soggiorno in patria da quando si è trasferito ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, ad ... Atterrato in Galizia il re emerito di Spagna Juan Carlos Espansione TV Atterrato in Galizia il re emerito di Spagna Juan Carlos MADRID, 19 APR - Il re emerito spagnolo Juan Carlos è atterrato a Vigo, città della Galizia (nord-ovest del Paese iberico), dando così inizio al suo secondo soggiorno in patria da quando si è trasferi ... MADRID, 19 APR - Il re emerito spagnolo Juan Carlos è atterrato a Vigo, città della Galizia (nord-ovest del Paese iberico), dando così inizio al suo secondo soggiorno in patria da quando si è trasferi ...