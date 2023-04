ATTENZIONE ALLA FINTA CARTA REGALO AMAZON DA 1000 EURO (Di mercoledì 19 aprile 2023) ATTENZIONE ALLA FINTA CARTA REGALO AMAZON ATTENZIONE ALLA nuova truffa per email dal titolo “Richiedi la tua CARTA REGALO AMAZON”. Cestinare il messaggio e non fare click su nessun link! Ecco il testo della frode : TRA TUTTI I PARTECIPANTI METTIAMO IN PALIO UNA CARTA REGALO DA 1000€! Ciao, Congratulazioni! Il tuo indirizzo email info@ilmiocarrelloelettronico.it é stato selezionato tra i 55.000 iscritti a questa Newsletter per vincere adesso un buono ACQUISTO PER AMAZON del valore di 1000 EURO! L’offerta é valida soltanto questa settimana.Approfittane cliccando subito. Questa operazione è strettamente ... Leggi su analisideirischinformatici (Di mercoledì 19 aprile 2023)nuova truffa per email dal titolo “Richiedi la tua”. Cestinare il messaggio e non fare click su nessun link! Ecco il testo della frode : TRA TUTTI I PARTECIPANTI METTIAMO IN PALIO UNADA€! Ciao, Congratulazioni! Il tuo indirizzo email info@ilmiocarrelloelettronico.it é stato selezionato tra i 55.000 iscritti a questa Newsletter per vincere adesso un buono ACQUISTO PERdel valore di! L’offerta é valida soltanto questa settimana.Approfittane cliccando subito. Questa operazione è strettamente ...

