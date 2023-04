Attenti al barbecue, ormai 'fuorilegge' (Di mercoledì 19 aprile 2023) AGI - Multato per aver acceso un barbecue nel cortile di casa a base di salsicce, costolette, pancetta grigliate per un po' di tempo. È capitato a un trentenne di origine calabrese, ma trapiantato a Bologna, alla fine di febbraio, come racconta il Gambero Rosso, rivista gourmet, il quale ha aperto ai vigili che hanno suonato alla porta della sua abitazione per recapitargli la contravvenzione. Le ragioni della sanzione sono alla base di un'ordinanza comunale, recepita da norme regionali, che impongono il divieto di combustione, quindi anche di grigliate, “in giornata festiva dichiarata dalla Regione Emilia-Romagna con misura emergenziale antismog”. La domenica della grigliata, appunto. “Un vero e proprio divieto applicato in gran parte della regione che inizia a ottobre e termina alla fine di aprile, che riguarda la circolazione di automobili e veicoli più ... Leggi su agi (Di mercoledì 19 aprile 2023) AGI - Multato per aver acceso unnel cortile di casa a base di salsicce, costolette, pancetta grigliate per un po' di tempo. È capitato a un trentenne di origine calabrese, ma trapiantato a Bologna, alla fine di febbraio, come racconta il Gambero Rosso, rivista gourmet, il quale ha aperto ai vigili che hanno suonato alla porta della sua abitazione per recapitargli la contravvenzione. Le ragioni della sanzione sono alla base di un'ordinanza comunale, recepita da norme regionali, che impongono il divieto di combustione, quindi anche di grigliate, “in giornata festiva dichiarata dalla Regione Emilia-Romagna con misura emergenziale antismog”. La domenica della grigliata, appunto. “Un vero e proprio divieto applicato in gran parte della regione che inizia a ottobre e termina alla fine di aprile, che riguarda la circolazione di automobili e veicoli più ...

