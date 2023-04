Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MauCespedes : RT @Gazzetta_it: “Attenti a quello che farò”. E lo scorpione di Higuita zittì Wembley. Le grandi invenzioni, una rubrica di Andrea Schianch… - Gazzetta_it : “Attenti a quello che farò”. E lo scorpione di Higuita zittì Wembley. Le grandi invenzioni, una rubrica di Andrea S… - Clabest2 : @Vamor711 @CucchiRiccardo Stiamo attenti a quello si dice. I concetti nazifascisti meglio evitarli. Tra l'altro que… - AnnaritaCastel8 : @RebelRed49 @sunstateofmind_ @Anto_Fiordelisi Ma per favore vivete la vostra vita e non rompete il cazzo con ste ca… - dany196931 : RT @RobbieR37807613: Buona giornata??a qualcuno dico attenti al karma quello non perdona …..…#PRELEMI -

La parata del secolo non è quella che fece l'inglese Gordon Banks, il 7 giugno 1970, per bloccare un colpo di testa di Pelè volando da un palo all'altro come un giaguaro. Troppo perfetto, quel gesto. ...Gli italiani sprecano ogni anno oltre 65 chili di cibo a testa: frutta, verdura e cereali in una quantità che supera il dato medio europeo e che sottolinea il bisogno di essere piùin...Serve un'offerta migliore, che punti anche ai giovani, oggi ancora troppoai social. Tutti ... magari forte comedi Loredana Capone. Sfortunatamente non è barese Lo so, e non credo ci ...

Delta Group, domani gara due a Bergamo. Garnica: “Più attenti ai ... Lega Pallavolo Serie A

“David Ben-Gurion avrebbe dovuto finire il lavoro e cacciare tutti gli arabi da Israele quando è stato fondato”, “I Palestinesi Non esistono”, “Bisogna radere al suolo il villaggio di Huwara”, “Sono ...La teoria del complotto citata dal ministro Lollobrigida è molto popolare nell'estrema destra e sostiene che esista una cospirazione globale per sostituire i bianchi ...