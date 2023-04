“Atteggiamento pragmatico” Minzolini svela cosa ha in mente il governo sui migranti

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Tensione sul temae sul decreto Cutro tra la maggioranza di centrodestra e l'opposizione. In particolare la discussione odierna è stata sul fatto che è arrivata la richiesta dal senatore Maurizio Gasparri di "riformulare" il proprio emendamento all'articolo 7 sulla protezione speciale. e stato in particolare chiesto di poter togliere un comma che sopprimeva, dalla legge quadro sull'immigrazione, i riferimenti alla legislazione internazionale sulla tutela dei diritti umani per quanto riguarda le richieste di permesso da parte degli immigrati. L'Aula del Senato ha quindi approvato l'emendamento riformulato eliminando il riferimento alla stop agli obblighi internazionali. Di questo si discute nel corso della puntata del 19 aprile di Stasera Italia, il talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, dove è ospite Augusto, ...

