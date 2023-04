Atp Monaco di Baviera 2023 | programma | orari e ordine di gioco di giovedì 20 aprile con Cobolli e Sonego

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il, glie l’didella giornata di20del torneo Atp didi. Sperando che la pioggia conceda una tregua, dato che deve ancora concludersi un incontro di primo turno, ci attende una giornata molto interessante in. In particolare, occhi puntati sul campo 1, dove apriranno Flavioe Oscar Otte, con a seguire il match di Lorenzocontro il cileno Garin. Sul Campo Centrale, invece, i pezzi grossi: Rune, Zverev, Fritz e Thiem uno dopo l’altro. CENTER COURT Ore 11:00 – (Q) Karatsev vs (WC) Altmaier (dal 46 76 30) a seguire – (1) Rune vs Hanfmann a seguire – (3) Zverev vs O’Connell a seguire – Fucsovics vs (2) ...

La pioggia condiziona il programma odierno nell'250 didi Baviera . Sospesa durante il terzo set la partita tra Karatsev ed Altmaier, con il russo in vantaggio per 3 - 0 nel terzo set. Gli organizzatori sono stati costretti a cambiare l'...250di Baviera: Flavio Cobolli [Q] - Jordan Otte , non prima delle 14 'Centre Court'. Live su SuperTennis e SuperTenniX Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US Open ...... Tuttosport) E azzurro vivo sulla terra battuta die Barcellona grazie a Lorenzo Sonego e ai 22enni Matteo Arnaldi e Francesco Passaro in costante crescita. All'esordio nel torneo250 ...

ATP Monaco di Baviera: Sonego vince a modo suo, Halys superato in rimonta Ubitennis

La vittoria in rimonta di Lorenzo Sonego è la ciliegina sulla torta in casa Italia tra gli otto match odierni del primo turno del torneo ATP 250 di Monaco di Baviera, in Germania: l’azzurro elimina il ...Lorenzo Sonego è riuscito a rimanere nel match nonostante la mancanza di palle break fino al 5-5 del terzo set. Nel secondo set è stato anche a due punti dalla sconfitta. Ora trova il tedesco Otte ...