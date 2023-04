ATP Monaco 2023: la pioggia rimanda tutto a domani. Rinviato anche il match di Cobolli (Di mercoledì 19 aprile 2023) Programma rivoluzionato nel torneo ATP 250 di Monaco di Baviera. Nessun match disputato quest’oggi, visto che la pioggia ha portato alla cancellazione di tutti i match della giornata. Tra questi c’era anche l’incontro di Flavio Cobolli. Il tennista romano avrebbe dovuto affrontare nel secondo turno il tedesco Oscar Otte, dopo che all’esordio era riuscito ad imporsi in due set sull’australiano Jordan Thompson. Cobolli è entrato in tabellone dalle qualificazioni, dove ha sconfitto i due cechi Rosol e Kolar. C’è ancora un match di primo turno da terminare ed è quello tra Aslan Karatsev e Daniel Altmaier. L’incontro è stato interrotto già martedì sera con il russo avanti per 3-0 nel terzo set. domani ci sarà dunque un programma con tante ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) Programma rivoluzionato nel torneo ATP 250 didi Baviera. Nessundisputato quest’oggi, visto che laha portato alla cancellazione di tutti idella giornata. Tra questi c’eral’incontro di Flavio. Il tennista romano avrebbe dovuto affrontare nel secondo turno il tedesco Oscar Otte, dopo che all’esordio era riuscito ad imporsi in due set sull’australiano Jordan Thompson.è entrato in tabellone dalle qualificazioni, dove ha sconfitto i due cechi Rosol e Kolar. C’è ancora undi primo turno da terminare ed è quello tra Aslan Karatsev e Daniel Altmaier. L’incontro è stato interrotto già martedì sera con il russo avanti per 3-0 nel terzo set.ci sarà dunque un programma con tante ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #BMWOpen | La pioggia costringe gli organizzatori a cancellare il programma odierno. #Cobolli e #Sonego in campo do… - gnk_fans : @JakubSambor1 Il sito ATP non fornisce informazioni, osservando una Webcam di Monaco live sembra che stia ancora piovendo. - sportface2016 : #BMWOpen | Pioggia protagonista a Monaco di Baviera: #Cobolli spostato sul campo 1 - __DBONE : @GennaroBuckets O fra ma t arrpigl, due anni fa finali da prima scelta offensiva 3 volte all star,sfortunato che i… - AlbertoRossi70 : Tennis, ATP 250 Monaco – Mercoledì 19 aprile andranno in scena, oltre al match del primo turno Karatsev (Rus) vs Al… -