Atp di Montecarlo | dopo Sinner anche Musetti vola agli ottavi di finale

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Barcellona –Jannik(leggi qui),Lorenzosi è qualificatodidel torneo Atp 500 di Barcellona, battendo in due set l'australiano Jason Kubler, col punteggio di 6-3, 6-1. Al prossimo turno, il tennista di Carrara affronterà il britannico Cameron Norrie. (Ansa). (foto@Lolli-Fitp Tennis)

Lorenzo Musetti ha sconfitto Jason Kubler al suo debutto nel torneo ATP 500 di Barcellona e si è così qualificato agli ottavi di finale, dove fronteggerà il britannico Cameron Norrie in un avvincente ...L'esordio di Novak Djokovic nel torneo ATP 250 di Banja Luka non è stato semplice. Il campione serbo numero uno al mondo e del tabellone, ha dovuto fare i conti con un avversario ostico, come il ...