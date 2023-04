Atp di Barcellona, Sinner di nuovo in campo: conquista gli ottavi di finale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Jannik Sinner, n.8 del ranking, ha battuto in due set (6-2, 6-4) l’argentino Diego Schwartzman (n.48), nel secondo turno del Barcellona Open (torneo ATP 500 sulla terra rossa). L’ultimo precedente tra i due risaliva a Montecarlo, la scorsa settimana, quando Schwartzman si era dovuto ritirare a metà del secondo set per un problema alla spalla sinistra. Al prossimo turno Sinner affronterà il giapponese Yoshihito Nishioka (n.16). (Ansa). (foto@supertennistv.it) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sport, clicca su questo link Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 19 aprile 2023) Jannik, n.8 del ranking, ha battuto in due set (6-2, 6-4) l’argentino Diego Schwartzman (n.48), nel secondo turno delOpen (torneo ATP 500 sulla terra rossa). L’ultimo precedente tra i due risaliva a Montecarlo, la scorsa settimana, quando Schwartzman si era dovuto ritirare a metà del secondo set per un problema alla spalla sinistra. Al prossimo turnoaffronterà il giapponese Yoshihito Nishioka (n.16). (Ansa). (foto@supertennistv.it) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sport, clicca su questo link

