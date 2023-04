ATP Barcellona: dove vedere Sinner-Schwartzman in TV e in streaming (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo la cocente sconfitta nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo contro Holger Rune, il numero uno del tennis italiano Jannik Sinner fa il suo esordio all’ATP Barcellona sfidando al secondo turno l’argentino Diego Schwartzman. I due si sono già affrontati la scorsa settimana a Montecarlo, in un match a senso unico per l’azzurro, che ha approfittato del ritiro del suo avversario quando conduceva 6-0, 3-1. Se Jannik confermerà la superiorità vista pochi giorni fa in terra monegasca, al terzo turno se la vedrà con il vincente della sfida tra il giapponese Nishioka e il belga Goffin. Di seguito le informazioni su dove vedere Sinner-Schwartzman, secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona, in televisione e in ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo la cocente sconfitta nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo contro Holger Rune, il numero uno del tennis italiano Jannikfa il suo esordio all’ATPsfidando al secondo turno l’argentino Diego. I due si sono già affrontati la scorsa settimana a Montecarlo, in un match a senso unico per l’azzurro, che ha approfittato del ritiro del suo avversario quando conduceva 6-0, 3-1. Se Jannik confermerà la superiorità vista pochi giorni fa in terra monegasca, al terzo turno se la vedrà con il vincente della sfida tra il giapponese Nishioka e il belga Goffin. Di seguito le informazioni su, secondo turno dell’ATP 500 di, in televisione e in ...

