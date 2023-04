ATP Barcellona: dove vedere Musetti-Kubler in TV e in streaming (Di mercoledì 19 aprile 2023) Insieme a Jannik Sinner, anche Lorenzo Musetti farà il suo esordio quest’oggi all’ATP Barcellona, torneo ATP 500 sulla terra rossa che precede nel calendario ATP il Masters 1000 di Madrid e quello di Roma. Reduce dallo sfortunato derby azzurro di Montecarlo, Musetti torna in campo oggi pomeriggio per affrontare l’australiano Jason Kubler, qualificatosi al secondo turno grazie al successo ottenuto ieri contro lo spagnolo Daniel Rincon (6-4, 6-3 il punteggio a favore del tennista aussie). In caso di vittoria, Lorenzo si qualificherebbe agli ottavi di finale dove ad attenderlo ci sarà il vincente della sfida tra Cameron Norrie e Pavel Kotov. Di seguito le informazioni su dove vedere Musetti-Kubler, secondo turno dell’ATP ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 19 aprile 2023) Insieme a Jannik Sinner, anche Lorenzofarà il suo esordio quest’oggi all’ATP, torneo ATP 500 sulla terra rossa che precede nel calendario ATP il Masters 1000 di Madrid e quello di Roma. Reduce dallo sfortunato derby azzurro di Montecarlo,torna in campo oggi pomeriggio per affrontare l’australiano Jason, qualificatosi al secondo turno grazie al successo ottenuto ieri contro lo spagnolo Daniel Rincon (6-4, 6-3 il punteggio a favore del tennista aussie). In caso di vittoria, Lorenzo si qualificherebbe agli ottavi di finalead attenderlo ci sarà il vincente della sfida tra Cameron Norrie e Pavel Kotov. Di seguito le informazioni su, secondo turno dell’ATP ...

