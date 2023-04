Atp Barcellona 2023, Sinner agli ottavi (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'altoatesino ha superato l'argentino Diego Schwartzman Jannik Sinner avanza agli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Barcellona (terra, montepremi 2.722.480 euro). L’altoatesino, numero 8 del mondo e 4 del seeding, supera l’argentino Diego Schwartzman, numero 48 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e 40 minuti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'altoatesino ha superato l'argentino Diego Schwartzman Jannikavanzadi finale del torneo Atp 500 di(terra, montepremi 2.722.480 euro). L’altoatesino, numero 8 del mondo e 4 del seeding, supera l’argentino Diego Schwartzman, numero 48 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e 40 minuti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

