ATP Barcellona 2023, risultati 19 aprile: Stefanos Tsitsipas approda agli ottavi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Oltre agli incontri con i quattro azzurri protagonisti, oggi si sono giocati altri sette match validi per i sedicesimi del torneo ATP 500 Barcellona 2023: il risultato di spicco riguarda il successo del greco Stefanos Tsitsipas sull'argentino Pedro Cachin per 6-4 6-2. Il bulgaro Grigor Dimitrov liquida l'ecuadoregno Emilio Gómez con lo score di 6-3 6-1, mentre il canadese Denis Shapovalov regola lo slovacco Jozef Kovalík col punteggio di 6-4 6-3, infine l'australiano Alex de Minaur maltratta il russo Alexander Shevchenko sconfiggendolo per 6-0 6-1. Il nipponico Yoshihito Nishioka soffre nel secondo set contro il belga David Goffin, battuto per 6-1 7-5, mentre il britannico Cameron Norrie elimina il russo Pavel Kotov col punteggio di 6-1 6-2, infine l'altro russo Karen Khachanov estromette il cileno ...

