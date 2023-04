ATP Barcellona 2023, Matteo Arnaldi cede onorevolmente a Daniel Evans (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si ferma al secondo turno la corsa del qualificato azzurro Matteo Arnaldi nel torneo ATP 500 di Barcellona: il tennista italiano cede onorevolmente al britannico Daniel Evans, testa di serie numero 12, che si impone per 6-4 6-3 in un’ora e 48 minuti e domani affronterà agli ottavi il russo Karen Khachanov, numero 6 del seeding. Nel primo set Arnaldi salva subito una palla break in avvio, ma poi non ne sfrutta due nel quarto gioco. Evans lo punisce subito strappandogli il servizio nel quinto game, poi l’azzurro ha un’occasione per il controbreak nel sesto gioco e due nell’ottavo, ma non le coglie. Arnaldi salva un set point nel nono game e poi nel decimo ha tre opportunità per il 5-5, ma le sciupa ed ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si ferma al secondo turno la corsa del qualificato azzurronel torneo ATP 500 di: il tennista italianoal britannico, testa di serie numero 12, che si impone per 6-4 6-3 in un’ora e 48 minuti e domani affronterà agli ottavi il russo Karen Khachanov, numero 6 del seeding. Nel primo setsalva subito una palla break in avvio, ma poi non ne sfrutta due nel quarto gioco.lo punisce subito strappandogli il servizio nel quinto game, poi l’azzurro ha un’occasione per il controbreak nel sesto gioco e due nell’ottavo, ma non le coglie.salva un set point nel nono game e poi nel decimo ha tre opportunità per il 5-5, ma le sciupa ed ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ESORDIO ?? A BARCELLONA! ???? Jannik Sinner batte in due set l'argentino Diego Schwartzman e strappa il pass per gli… - Eurosport_IT : A Barcellona arriva la 25ª vittoria in questo 2023 per il nostro Jannik: 25-6 il bilancio stagionale! ????????… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Musetti a Barcellona vince in due set e approda agli ottavi di finale Atp di Barcellona. #IoSeguoTgr @TgrRai https://t.c… - TgrRaiToscana : Musetti a Barcellona vince in due set e approda agli ottavi di finale Atp di Barcellona. #IoSeguoTgr @TgrRai - Ubitennis : ATP Barcellona: lampi di Musetti-express, Kubler liquidato in poco più di un'ora -