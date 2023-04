ATP Barcellona 2023, Jannik Sinner: “E’ un torneo importante e non sarà facile adattarsi alle condizioni” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Jannik Sinner farà il proprio esordio quest’oggi a Barcellona contro l’argentino Diego Schwartzman. Nel secondo turno dell’ATP500 catalano, l’altoatesino è chiamato a dimenticare la sconfitta in semifinale contro il danese Holger Rune a Montecarlo, in un match particolarmente intenso e condizionato da mille variabili, tra cui anche la pioggia. Un confronto da cui imparare qualcosa. Questa è la speranza di Jannik che affronterà il sudamericano in un remake di quanto accaduto nel Principato. Sul rosso monegasco, però, la partita ebbe storia breve a causa del ritiro di Schwartzman per un problema alla spalla sinistra. “E’ un torneo importante per me perché ci sono delle sfide diverse e delle condizioni differenti. Il primo impegno sarà difficile perché ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023)farà il proprio esordio quest’oggi acontro l’argentino Diego Schwartzman. Nel secondo turno dell’ATP500 catalano, l’altoatesino è chiamato a dimenticare la sconfitta in semifinale contro il danese Holger Rune a Montecarlo, in un match particolarmente intenso e condizionato da mille variabili, tra cui anche la pioggia. Un confronto da cui imparare qualcosa. Questa è la speranza diche affronterà il sudamericano in un remake di quanto accaduto nel Principato. Sul rosso monegasco, però, la partita ebbe storia breve a causa del ritiro di Schwartzman per un problema alla spalla sinistra. “E’ unper me perché ci sono delle sfide diverse e delledifferenti. Il primo impegnodifficile perché ...

