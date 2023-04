ATP Barcellona 2023, Jannik Sinner: “Contento perché era una partita difficile, non è un problema giocare così tanto” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Jannik Sinner ha rispettato i pronostici e si è imposto nel secondo turno dell’ATP500 di Barcellona contro l’argentino Diego Schwartzman con il punteggio di 6-2 6-4. Un match nel quale l’azzurro ha avuto sempre il comando delle operazioni, complicandosi un po’ la vita, specialmente nel secondo parziale, quando per due volte ha subìto il contro-break. La forza dei colpi in risposta è stata la carta vincente di Jannik, che così ha avuto accesso agli ottavi di finale. “Credo di aver iniziato molto bene il match, rispondendo bene. Ho cercato di rimanere sempre aggressivo, anche se ho commesso qualche errore non forzato di troppo. Sono rimasto calmo e ho giocato bene quando contava“, ha precisato l’azzurro. “Ora l’obiettivo principale è recuperare per domani e avere sensazioni migliori di quelle di oggi. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023)ha rispettato i pronostici e si è imposto nel secondo turno dell’ATP500 dicontro l’argentino Diego Schwartzman con il punteggio di 6-2 6-4. Un match nel quale l’azzurro ha avuto sempre il comando delle operazioni, complicandosi un po’ la vita, specialmente nel secondo parziale, quando per due volte ha subìto il contro-break. La forza dei colpi in risposta è stata la carta vincente di, cheha avuto accesso agli ottavi di finale. “Credo di aver iniziato molto bene il match, rispondendo bene. Ho cercato di rimanere sempre aggressivo, anche se ho commesso qualche errore non forzato di troppo. Sono rimasto calmo e ho giocato bene quando contava“, ha precisato l’azzurro. “Ora l’obiettivo principale è recuperare per domani e avere sensazioni migliori di quelle di oggi. ...

