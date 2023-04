(Di mercoledì 19 aprile 2023) Come a Montecarlo, Janniancora Diegoed accede agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di. Se nel Principato, l’altoatesino aveva anche sfruttato un ritiro dell’argentino, questa volta sulla terra rossa spagnolasi è imposto in due set con il punteggio di 6-2 6-4 dopo poco meno di un’ora mezza di gioco. Una partita doveha concesso un po’ troppo nei propri turni di servizio, visto che l’avversario ha avuto otto palle break, sfruttandone comunque tre. L’azzurro ha ottenuto solo il 52% dei punti quando ha servito la prima, mentreha sofferto molto con la seconda (solo il 31%). Break die controbreak diin apertura di match. L’azzurro toglie ancora il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ESORDIO ?? A BARCELLONA! ???? Jannik Sinner batte in due set l'argentino Diego Schwartzman e strappa il pass per gli… - OA_Sport : ATP Barcellona 2023: Jannik Sinner batte Schwartzman senza brillare e con una smorfia di dolore - - SimonePanzeri87 : RT @Eurosport_IT: ESORDIO ?? A BARCELLONA! ???? Jannik Sinner batte in due set l'argentino Diego Schwartzman e strappa il pass per gli ottavi… - Paola40207413 : RT @Eurosport_IT: ESORDIO ?? A BARCELLONA! ???? Jannik Sinner batte in due set l'argentino Diego Schwartzman e strappa il pass per gli ottavi… - martamaimone : RT @Eurosport_IT: ESORDIO ?? A BARCELLONA! ???? Jannik Sinner batte in due set l'argentino Diego Schwartzman e strappa il pass per gli ottavi… -

Jannik Sinner sfiderà Yoshihito Nishioka nel terzo turno dell'500 di2023 , in programma dal 17 al 23 aprile . Il numero uno d'Italia ha esordito con una buona e netta vittoria ai danni di Schwartzman in terra catalana, e ora parte con tutti i ...Tennis Non sbaglia all'esordio Jannik Sinner che batte in due set Diego Schwartzman : 6 - 2, 6 - ... A, nel torneo 500, l'inizio è quello dei più temerari da parte di entrambi. Primi due ..., il programma di oggi su Sky e in streaming su NOW Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205) PASSARO (Ita) - CERUNDOLO (Arg) (Zancan - Golarsa) non prima delle 16: ...

LIVE Sinner-Schwartzman, ATP Barcellona 2023 in DIRETTA: si gioca non prima delle 12.30 OA Sport

L'altoatesino regola in due set Schwartzman, se la vedrà ora con Nishioka BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Buona la prima per Jannik Sinner ...Tre game per adattarsi, per tarare il motore. Poi Jannik Sinner nel suo motore 'mette il tigre' e per Schwartzman il destino èsegnato.