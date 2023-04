ATP Barcellona 2023, Francesco Passaro deve arrendersi a Francisco Cerundolo nel secondo turno (Di mercoledì 19 aprile 2023) Niente da fare per Francesco Passaro (n.125 del ranking ATP), impegnato nel secondo turno dell’ATP500 di Barcellona. Sulla terra rossa catalana l’umbro si è dovuto arrendere alla forza dell’argentino Francisco Cerundolo (n.32 ATP) sullo score di 6-2 6-2. Sfruttando la grande incisività del proprio dritto, Cerundolo ha messo in difficoltà nello scambio l’azzurro, costretto a remare molto distante dalla riga di fondo. Sarà quindi l’argentino a giocare contro la testa di serie del torneo, Casper Ruud, negli ottavi di finale. Nel primo set Passaro è obbligato a fare i salti mortali per tenere il suo servizio, cancellando due chance del break al rivale. Un appuntamento, però, solo rimandato perché il sudamericano vola via sul 5-2, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) Niente da fare per(n.125 del ranking ATP), impegnato neldell’ATP500 di. Sulla terra rossa catalana l’umbro si è dovuto arrendere alla forza dell’argentino(n.32 ATP) sullo score di 6-2 6-2. Sfruttando la grande incisività del proprio dritto,ha messo in difficoltà nello scambio l’azzurro, costretto a remare molto distante dalla riga di fondo. Sarà quindi l’argentino a giocare contro la testa di serie del torneo, Casper Ruud, negli ottavi di finale. Nel primo setè obbligato a fare i salti mortali per tenere il suo servizio, cancellando due chance del break al rivale. Un appuntamento, però, solo rimandato perché il sudamericano vola via sul 5-2, ...

