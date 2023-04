Atp Barcellona 2023, Cerundolo concede le briciole a Passaro: finisce 6-2 6-2 per l’argentino (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si ferma al secondo turno Francesco Passaro nell’ATP 500 di Barcellona, dove quest’oggi nulla ha potuto contro l’argentino Francisco Cerundolo. Quest’ultimo, testa di serie numero 15 del tabellone principale, si è imposto con un duplice 6-2 in 1h e 9? di gioco. Match a senso unico in favore del tennista sudamericano, che nel primo set ha subito preso il largo con un parziale di quattro games a zero dall’1-1, prima di chiudere per 6-2. Nel secondo parziale Passaro resiste fino al 2-2, poi ancora un parziale di 4 a 0 permette a Cerundolo di ottenere il successo. Il tennista umbro torna a casa comunque con un nuovo successo a livello ATP, il secondo in tre settimane dopo quello con Karatsev a Marrakech. E nel mezzo anche una semifinale challenger in quel di Madrid. Insomma, segnali ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si ferma al secondo turno Francesconell’ATP 500 di, dove quest’oggi nulla ha potuto controFrancisco. Quest’ultimo, testa di serie numero 15 del tabellone principale, si è imposto con un duplice 6-2 in 1h e 9? di gioco. Match a senso unico in favore del tennista sudamericano, che nel primo set ha subito preso il largo con un parziale di quattro games a zero dall’1-1, prima di chiudere per 6-2. Nel secondo parzialeresiste fino al 2-2, poi ancora un parziale di 4 a 0 permette adi ottenere il successo. Il tennista umbro torna a casa comunque con un nuovo successo a livello ATP, il secondo in tre settimane dopo quello con Karatsev a Marrakech. E nel mezzo anche una semifinale challenger in quel di Madrid. Insomma, segnali ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ESORDIO ?? A BARCELLONA! ???? Jannik Sinner batte in due set l'argentino Diego Schwartzman e strappa il pass per gli… - sportface2016 : #ATPBarcelona | #Cerundolo concede le briciole a #Passaro: finisce 6-2 6-2 per l’argentino - newromantici : RT @Eurosport_IT: A Barcellona arriva la 25ª vittoria in questo 2023 per il nostro Jannik: 25-6 il bilancio stagionale! ???????? #EurosportTE… - Eurosport_IT : A Barcellona arriva la 25ª vittoria in questo 2023 per il nostro Jannik: 25-6 il bilancio stagionale! ????????… - OA_Sport : ATP Barcellona 2023, Jannik Sinner: “Contento perché era una partita difficile, non è un problema giocare così tant… -