Atp Banja Luka 2023: programma, orari e ordine di gioco di giovedì 20 aprile (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il programma, gli orari e l'ordine di gioco della giornata di giovedì 20 aprile del torneo Atp di Banja Luka 2023. Scende in campo il recente vincitore di Monte Carlo, Andrey Rublev, che farà il suo esordio alle ore 15:00 contro il peruviano Varillas. Occhi puntati anche sul giovane astro nascente Shelbayh, reduce dal primo successo a livello di circuito maggiore. Ora per lui il serbo Kecmanovic, testa di serie numero quattro del tabellone. CENTRE COURTOre 11:00 – Lajovic vs (8) Barrere a seguire – (4) Kecmanovic vs (Q) Shelbayh Ore 15:00 – Varillas vs (2) Rublev a seguire – (Q) Albot vs Monfils o Lehecka GRANDSTAND Ore 11:00 – DOPPIO a seguire – (7) Gasquet vs (WC) Dzumhur

