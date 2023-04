Atp Banja Luka 2023, Djokovic si impone in rimonta sul giovane Van Assche (Di mercoledì 19 aprile 2023) Esce vincitore alla distanza Novak Djokovic nel suo match d’esordio nell’ATP 250 di Banja Luka, dove si è imposto in tre set sul francese Van Assche. Un match che sulla carta non si presentava affatto facile per il campione serbo, apparso ben lontano dalla migliore condizione a Montecarlo e opposto ad un talentuoso giovane in ascesa, fresco di ingresso tra i primi 100. E il classe ’04 transalpino ha mostrato sul campo le sue doti, vincendo il primo set al tie-break contro Nole. Nel secondo parziale Djokovic alza clamorosamente il livello alla battuta, cedendo solamente due turni nei suoi turni di servizio e brekkando due volte il suo avversario per il 6-3. Poi un momento di calo per il serbo, che torna a perdere la battuta nel primo game della terza frazione, salvo da quel momento ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Esce vincitore alla distanza Novaknel suo match d’esordio nell’ATP 250 di, dove si è imposto in tre set sul francese Van. Un match che sulla carta non si presentava affatto facile per il campione serbo, apparso ben lontano dalla migliore condizione a Montecarlo e opposto ad un talentuosoin ascesa, fresco di ingresso tra i primi 100. E il classe ’04 transalpino ha mostrato sul campo le sue doti, vincendo il primo set al tie-break contro Nole. Nel secondo parzialealza clamorosamente il livello alla battuta, cedendo solamente due turni nei suoi turni di servizio e brekkando due volte il suo avversario per il 6-3. Poi un momento di calo per il serbo, che torna a perdere la battuta nel primo game della terza frazione, salvo da quel momento ...

