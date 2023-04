ATP Banja Luka 2023, Djokovic se la cava solo al terzo con Van Assche, Djere sorprende Coric (Di mercoledì 19 aprile 2023) In archivio la terza giornata del torneo ATP di Banja Luka, in Bosnia Erzegovina. Recuperati anche i match di ieri interrotti dal maltempo, con Gregore Barrere che ha avuto la meglio sulla wild card Hamad Medjedovic ed il peruviano Juan Pablo Varillas che ha battuto Hugo Gaston garantendosi il match di secondo turno con Andrey Rublev. Debutto più complicato del previsto per Novak Djokovic, che ha avuto bisogno del terzo set per avere ragione del francese Luca Van Assche. Il giovane transalpino dà filo da torcere nel primo set, portato a casa al tie break, ma poi Nole aggiusta le percentuali al servizio e si toglie la fasciatura al gomito: cinque giochi lasciati al giovane avversario e terzo turno incamerato. Cade invece Borna Coric, che si fa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) In archivio la terza giornata del torneo ATP di, in Bosnia Erzegovina. Recuperati anche i match di ieri interrotti dal maltempo, con Gregore Barrere che ha avuto la meglio sulla wild card Hamad Medjedovic ed il peruviano Juan Pablo Varillas che ha battuto Hugo Gaston garantendosi il match di secondo turno con Andrey Rublev. Debutto più complicato del previsto per Novak, che ha avuto bisogno delset per avere ragione del francese Luca Van. Il giovane transalpino dà filo da torcere nel primo set, portato a casa al tie break, ma poi Nole aggiusta le percentuali al servizio e si toglie la fasciatura al gomito: cinque giochi lasciati al giovane avversario eturno incamerato. Cade invece Borna, che si fa ...

