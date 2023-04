Atletica | Gianmarco Tamberi | “Parigi sarebbe l’epilogo perfetto per la mia carriera”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Un 2023 che sarà un anno di passaggio verso l’ultimo sogno, quello a Cinque Cerchi di, campione olimpico in carica di salto in alto, si lancia verso lo sprint. Le sue parole in un’intervista alla FIDAL: “2024unico di unaunica. Ho fatto tanti sacrifici, ho limato ogni millimetro mettendoci l’anima. Ho voglia di fare qualcosa di epico”. E una nuova ossessione: “Ma ora è positiva, non è quella pesante che mi gettava pesi sulle spalle e che ho vissuto per Tokyo dopo l’infortunio a Rio. Adesso è un’ossessione che mi spinge a dare di nuovo il massimo e a bissare quanto fatto a Tokyo. Nessun saltatore è mai riuscito a vincere l’oro due volte consecutive ai Giochi olimpici:bello entrare ...