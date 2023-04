(Di mercoledì 19 aprile 2023) ". L'ora", questa sera21.15 su La7 lo speciale di Andrea Purgatori sui casi diOrlandi,Gregori eCesaroni. In ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClaraMutsc : RT @La7tv: Questa sera @andreapurgatori ad #Atlantide, dalle 21.15, farà luce insieme ai suoi ospiti sugli snodi chiave del mistero che ha… - BorinaFranck : RT @La7tv: Questa sera @andreapurgatori ad #Atlantide, dalle 21.15, farà luce insieme ai suoi ospiti sugli snodi chiave del mistero che ha… - GiorgiaTarocch1 : RT @La7tv: Questa sera @andreapurgatori ad #Atlantide, dalle 21.15, farà luce insieme ai suoi ospiti sugli snodi chiave del mistero che ha… - La7tv : Questa sera @andreapurgatori ad #Atlantide, dalle 21.15, farà luce insieme ai suoi ospiti sugli snodi chiave del mi… - ClaraMutsc : Buongiorno, stasera Andrea Purgatori con il suo #Atlantide la storia e la cronaca come la raccontiamo noi EMANUELA,… -

, Mirella, Simonetta. L'ora della verità ", questa sera alle 21.15 su La7 lo speciale di Andrea Purgatori sui casi diOrlandi, Mirella Gregori e Simonetta Cesaroni. In ......30 Libreria, Via Mazzini 93 " Castel S. Pietro Terme (BO) Segnatrici e sirene, misteri e tradizioni : incontro con la scrittriceValentini. Dialogherà con lei la scrittrice Sabrina ...Andrea Purgatori, conduttore dida sempre impegnato sul caso di, ha commentato per MOW gli ultimi sviluppi e le incongruenze di un mistero che appare sempre più intricato: "La ...

“Atlantide – Emanuela, Mirella, Simonetta. L’ora della verità”, alle 21.15 su La7: le anticipazioni Globalist.it

“Atlantide - Emanuela, Mirella, Simonetta. L’ora della verità”, questa sera alle 21.15 su La7 lo speciale di Andrea Purgatori sui casi di Emanuela Orlandi, Mirella Gregori e Simonetta Cesaroni.Emanuela Orlandi e Mirella Gregori scomparse. Simonetta Cesaroni uccisa.