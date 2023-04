Atalanta | stagione fallimentare se Gasperini non arrivasse in Europa?

(Di mercoledì 19 aprile 2023) L’che l’dideve raggiungere, e quell’etichetta chiamata “fallimento” in caso dovesse mancare Se l’non va inè una. Una frase che nelle ultime settimane ha diviso gran parte della critica: tra chi concordava su tale affermazione e dall’altra coloro intenti a rimarcare l’aspettativa troppo alta per una squadra come quella nerazzurra, ultimo ad essere di questa opinione è stato Gian Pieronel post partita contro la Fiorentina. Tralasciando il discorso Champions visto come una ciliegina sulla torta, dall’altra l’rimane pur sempre una grande del calcio italiano: prima sorpresa poi realtà e infine normalità di vederla lottare per un posto in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilRomanistaweb : ?? #Lookman, che aveva rimediato venerdì scorso una distrazione nel terzo distale del muscolo bicipite femorale dest… - GGiorgiomacri : @TopCalcio24 Complimenti Diretore! Può vantarsi di avere in redazione il successore di Nostradamus ovvero… - joncremona : @DiegoDeLucaTwit Goditi sto scudetto, che è la vera anomalia della stagione. Dal prossimo anno sarete di nuovo un atalanta qualunque. - CorJuve : RT @cechi66: @p_o_l_p_e_t_t_a Cazzarola bisogna andare a settembre del 1966 con il 2-0 in trasferta sul campo dell'Atalanta con reti di Chi… - FrancescoPonti1 : @p_o_l_p_e_t_t_a Del Sol Atalanta-Juventus 1-1 (Coppa Italia stagione 1969-1970 - 3/9/1969) -

come giocare al fantacalcio di Fantamagic gratis calendario Serie A,2022/2023 consigli ... I giallorossi faranno visita nel Monday Night all', decisa a tornare in Europa dopo un anno ...di Fabio Gennari Marco Sportiello è tornato in campo, da titolare, 103 giorni dopo Spezia -2 - 2 dello scorso 4 gennaio. In quella gara, il classe 1992 cresciuto nel vivaio non .........Chi la spunterà Il Milan dovrà rinnovare il suo reparto d'attacco in vista della prossima,... Da Hojlund dell'per arrivare a Folarin Balogun dell' Arsenal (in prestito al Reims). ...

Atalanta, Gasperini verso la Fiorentina: 'Ruggeri rischio stagione ... Calciomercato.com

I giocatori da schierare al fantacalcio per la 31° giornata di Serie A: Provedel tra i pali; in avanti Beto, Nzola e Giroud ...Quelli che stanno vivendo la Fiorentina sono "due mesi di estasi". Così scrive il Tirreno (edizione fiorentina), che ricapitola i numeri super della Viola: 14 partite ...