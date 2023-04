Astro4Her, parità di genere per aziende eque e sostenibili (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si è tenuto a Roma presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva il primo convegno di Astro4Her: "Donne e Futuro: parità di genere per aziende eque e sostenibili". ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si è tenuto a Roma presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva il primo convegno di: "Donne e Futuro:diper". ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Astro4her, guardare a parità di genere per aziende eque e sostenibili - Giornaleditalia : Astro4her, guardare a parità di genere per aziende eque e sostenibili - Giornaleditalia : Astro4her, guardare a parità di genere per aziende eque e sostenibili - Jammasrl : #Associazioni ASTRO4HER. Per la gender equality con l’evento ‘Donne e Futuro: parità di genere per aziende eque e s… - SLN_Magazine : Astro4her, primo convegno su parità di genere per aziende eque e sostenibili. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -

Astro4Her, parità di genere per aziende eque e sostenibili Si è tenuto a Roma presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva il primo convegno di astro4her: "Donne e Futuro: parità di genere per aziende eque e sostenibili". Un incontro che si è posto l'obiettivo di supportare il processo culturale che vede le donne protagoniste di un futuro ... 'Donne e futuro: parita' di genere per aziende eque e sostenibili' Primo convegno di astro4her. Convegno "'Donne e futuro: parita' di genere per aziende eque e sostenibili'", registrato a Roma martedì 18 aprile 2023 alle ore 15:00. Tra gli argomenti discussi: Donna. Astro4her, primo convegno su parità di genere per aziende eque e sostenibili Il 18 aprile, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva (piazza della L'articolo Astro4her, primo convegno su parità di genere per aziende eque e sostenibili proviene da True ... Si è tenuto a Roma presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva il primo convegno di: "Donne e Futuro:di genere per aziende eque e sostenibili". Un incontro che si è posto l'obiettivo di supportare il processo culturale che vede le donne protagoniste di un futuro ...Primo convegno di. Convegno "'Donne e futuro: parita' di genere per aziende eque e sostenibili'", registrato a Roma martedì 18 aprile 2023 alle ore 15:00. Tra gli argomenti discussi: Donna.Il 18 aprile, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva (piazza della L'articolo, primo convegno sudi genere per aziende eque e sostenibili proviene da True ... Astro4Her, parità di genere per aziende eque e sostenibili - Il Sole ... Il Sole 24 ORE