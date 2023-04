Astro4her | guardare a parità di genere per aziende eque e sostenibili

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Ieri, presso la sala capitolare del chiostro del convento di Santa Maria sopra Minerva, è andato in scena il primo convegno di: 'Donne e futuro:diper'. L'evento, strutturato in due momenti di confronto - il primo a connotazione sociologica, il secondo più tecnico – e moderato dal giornalista Stefano Zurlo, ha come obiettivo quello di dare impulso a un dibattito incentrato sul tema del gender gap, in un futuro che vede le donne sempre più protagoniste a tutti i livelli, dalle realtà aziendali a quelle istituzionali. Tale scenario impone un impegno concreto nel processo culturale di rinnovamento di certe realtà ancora agganciate a schemi desueti, per un futuro più equo e sostenibile anche nel mondo ...