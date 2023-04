AstraDoc | a Napoli “Svegliami a mezzanotte” con Francesco Patierno e Fuani Marino

(Di mercoledì 19 aprile 2023)– Viaggio nel cinema del reale torna con il registache presenta ‘’. Appuntamento speciale per– Viaggio nel cinema del reale, rassegna di documentari curata da Arci Movie, che porta aun film candidato ai Premi David di Donatello 2023 come Miglior documentario. Appuntamento per venerdì 21

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronachecampane : #Cinema #UltimeNotizie #astradoc #cinemaastra #FrancescoPatierno AstraDoc, a Napoli ‘Svegliami a mezzanotte’ con Fr… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ASTRADOC - 'Svegliami a mezzanotte' con Francesco Patierno e Fuani Marino, venerdì 21 aprile al cinema Astra a Napoli i… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ASTRADOC - 'Svegliami a mezzanotte' con Francesco Patierno e Fuani Marino, venerdì 21 aprile al cinema Astra a Napoli i… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ASTRADOC - 'Svegliami a mezzanotte' con Francesco Patierno e Fuani Marino, venerdì 21 aprile al cinema Astra a Napoli i… - napolimagazine : ASTRADOC - 'Svegliami a mezzanotte' con Francesco Patierno e Fuani Marino, venerdì 21 aprile al cinema Astra a Napo… -

Appuntamento speciale per- Viaggio nel cinema del reale , rassegna di documentari curata da Arci Movie, che porta aun film candidato ai Premi David di Donatello 2023 come Miglior documentario. Appuntamento ...Appuntamento speciale per- Viaggio nel cinema del reale , rassegna di documentari curata da Arci Movie, che porta aun film candidato ai Premi David di Donatello 2023 come Miglior documentario. Appuntamento ...I registi Mattia Colombo e Gianluca Matarrese arrivano aper presentare il documentario ' Il posto '. É la prossima tappa di- Viaggio nel cinema del reale , rassegna di documentari curata da Arci Movie nella sala di via Mezzocannone. ...

AstraDoc a Napoli, «Il Posto» di Mattia Colombo e Gianluca Matarrese ilmattino.it

Appuntamento al cinema Astra venerdì 21 aprile alle 20,30: introduce il critico cinematografico Alberto Castellano. Appuntamento speciale per AstraDoc - ...Appuntamento speciale per AstraDoc - Viaggio nel cinema del reale, rassegna di documentari curata da Arci Movie, che porta a Napoli un film candidato ai premi David di Donatello 2023 come Miglior ...