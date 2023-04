Assurdo in Brasile: arbitro accoltella giocatore in campo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nuovo episodio di violenza sui campi di calcio. In Brasile, nello stato di Minas Gerais, in occasione di un torneo dilettantistico, un calciatore di ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nuovo episodio di violenza sui campi di calcio. In, nello stato di Minas Gerais, in occasione di un torneo dilettantistico, un calciatore di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaSamoggia : RT @fanpage: Episodio assurdo in Brasile. Un arbitro ha accoltellato un calciatore in campo - crispadafora : RT @fanpage: Episodio assurdo in Brasile. Un arbitro ha accoltellato un calciatore in campo - Stefaniaugo77 : RT @fanpage: Episodio assurdo in Brasile. Un arbitro ha accoltellato un calciatore in campo - Bianca34874951 : RT @fanpage: Episodio assurdo in Brasile. Un arbitro ha accoltellato un calciatore in campo - angiuoniluigi : RT @fanpage: Episodio assurdo in Brasile. Un arbitro ha accoltellato un calciatore in campo -