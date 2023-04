Assicurazione auto | basta buttare i soldi | puoi pagarla pochissimo con questi trucchi dei furbi

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 19 aprile 2023) L’è una di quelle spese che spesso pesano suglimobilisti. Ma come pagare di meno? Ecco alcunida seguire. Tra tutti i costi relativi all’, l’ha un ruolo fondamentale e per questo motivo è importante scoprire come si può risparmiare. L’è una tassa obbligatoria per tutti i veicoli che sono destinati a circolare su strada e il suo costo varia secondo molti fattori a partire dalla Regione di residenza, la classe di merito e i km percorsi annualmente. Come spendere meno per l’dell’- Ilovetrading.itIl calcolo del premio RC, fatto dalle compagnie assicurative, si basa sulla possibilità del conducente di fare un incidente. Tale stima prende ...