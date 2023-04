Assegno unico, novità in arrivo: 30 euro in più ai figli orfani di un genitore (con Isee fino a 15mila euro) (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il decreto Lavoro, che presto avrà il via libera del governo, prevede anche un supporto alle famiglie e in particolare ai minori in difficoltà che hanno subito la perdita di un genitore. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il decreto Lavoro, che presto avrà il via libera del governo, prevede anche un supporto alle famiglie e in particolare ai minori in difficoltà che hanno subito la perdita di un. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Bitonci: 'Per incentivare la natalità diventa necessario ridurre la tassazione per le famiglie con uno o più figli… - FratellidItalia : ?? Il #GovernoMeloni è pronto ad aumentare ulteriormente l’assegno unico e universale per le famiglie numerose o con… - SPatuanelli : Apprendo oggi che FDI è contraria all'assegno unico per i figli. Dopo averlo votato. - ALisimberti : RT @Agenzia_Ansa: Bitonci: 'Per incentivare la natalità diventa necessario ridurre la tassazione per le famiglie con uno o più figli a cari… - laurapiccolo76 : RT @francescoseghez: Da segnalare, per completezza, anche aspetti positivi (in una visione complessiva non condivisibile) della riforma del… -