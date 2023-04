Assange, le associazioni chiedono per il giornalista australiano la cittadinanza onoraria al Comune di Roma (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sono Articolo21, Free Assange Italia, Italiani per Assange e La mia voice per Assange Articolo21, con Free Assange Italia, Italiani per Assange e La mia voce per Assange, ha inviato a consigliere e consiglieri del Comune di Roma una mozione che chiede la cittadinanza Romana onoraria per il fondatore di WikiLeaks, imprigionato a Londra da 4 anni. “La nostra associazione -spiega all’Adnkronos il presidente di Free Assange Italia, Vincenzo Vita- sta seguendo da tempo una vicenda che tocca il fondamentale diritto di cronaca. L’eventuale estradizione del fondatore di Wikileaks dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti (dove rischierebbe una condanna a 175 anni di carcere in base ad una legge ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sono Articolo21, FreeItalia, Italiani pere La mia voice perArticolo21, con FreeItalia, Italiani pere La mia voce per, ha inviato a consigliere e consiglieri deldiuna mozione che chiede lanaper il fondatore di WikiLeaks, imprigionato a Londra da 4 anni. “La nostra associazione -spiega all’Adnkronos il presidente di FreeItalia, Vincenzo Vita- sta seguendo da tempo una vicenda che tocca il fondamentale diritto di cronaca. L’eventuale estradizione del fondatore di Wikileaks dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti (dove rischierebbe una condanna a 175 anni di carcere in base ad una legge ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SleepingSloth77 : @ProcopioDiC @putino Io leggo quello che dicono le associazioni internazioni per i diritti umani, non le storielle… - algablu : RT @byoblu: A manifestare per Julian Assange non ci sono grandi partiti, sindacati, o associazioni funzionali allo status quo. Tuttavia cr… - ValterTsIt : RT @byoblu: A manifestare per Julian Assange non ci sono grandi partiti, sindacati, o associazioni funzionali allo status quo. Tuttavia cr… - milenapizzolo : RT @byoblu: A manifestare per Julian Assange non ci sono grandi partiti, sindacati, o associazioni funzionali allo status quo. Tuttavia cr… - Anna45367999 : RT @byoblu: A manifestare per Julian Assange non ci sono grandi partiti, sindacati, o associazioni funzionali allo status quo. Tuttavia cr… -