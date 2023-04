Ascolti TV | Martedì 18 Aprile 2023 Napoli-Milan sfonda il muro degli 8 mln 35 9% Imma Tataranni 14 2% 2 | 8 mln Calano tutti e Giordano 4 6% accorcia le distanze su Floris 4 8%

(Di mercoledì 19 aprile 2023)Nella serata di ieri,18, su Rai1 la seconda stagione in replica di– Sostituto Procuratore ha appassionato 2.823.000 spettatori pari al 14.2%. Su Canale 5 l’incontro di Champions League, valevole per i quarti di finale, ha raccolto davanti al video 8.172.000 spettatori pari al 35.9% di share (pre e post nel complesso: 6.026.000 – 26.9%, nel dettaglio primo tempo: 8.300.000 – 35.1%, secondo tempo: 8.038.000 – 36.8%). Su Rai2 Dalla Strada al Palco ha interessato 944.000 spettatori pari al 5.3% di share (presentazione di 12 minuti: 742.000 – 3.1%). Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.036.000 spettatori pari al 6.8% (presentazione di 25 minuti: 1.041.000 – 4.4%). Su ...

