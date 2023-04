Ascolti tv ieri: Canale 5 picchi 40% Napoli-Milan, resiste Imma Tataranni (Di mercoledì 19 aprile 2023) Come riportano gli Ascolti tv di ieri martedì 18 aprile 2023 a seguire su Canale 5 la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League Napoli-Milan sono stati 8.172.000 spettatori per uno share del 35.9% con picchi vicini o superiori al 40%. A conquistare la semifinale sono stati i rossoneri che affronteranno una squadra tra Inter o Benfica; il Napoli è fuori. Su Rai1 la puntata di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore è stata la scelta di 2,8 milioni di spettatori segnando il 14.2% di share. Nonostante la replica della seconda stagione, la fiction è stata seguita da un numero soddisfacente di telespettatori confermandosi tra le produzioni Rai più apprezzate del piccolo schermo. Di seguito gli Ascolti tv ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 19 aprile 2023) Come riportano glitv dimartedì 18 aprile 2023 a seguire su5 la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions Leaguesono stati 8.172.000 spettatori per uno share del 35.9% convicini o superiori al 40%. A conquistare la semifinale sono stati i rossoneri che affronteranno una squadra tra Inter o Benfica; ilè fuori. Su Rai1 la puntata di- Sostituto Procuratore è stata la scelta di 2,8 milioni di spettatori segnando il 14.2% di share. Nonostante la replica della seconda stagione, la fiction è stata seguita da un numero soddisfacente di telespettatori confermandosi tra le produzioni Rai più apprezzate del piccolo schermo. Di seguito glitv ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... its_asia05 : L'unica serie che ieri è cresciuta a livelli di ascolti - CorriereCitta : #AscoltiTv #Napoli-#Milan (Champions League) e Imma Tataranni, chi ha vinto ieri? Dati Auditel e share di martedì 1… - Sberl1983 : RT @Gianchi_29: Ascolti della Serie A ridicoli come poche cose; poi tutta sta enfasi sul Monday Night, ma a quanto pare senza Sky i numeri… - ManoDiTerzaroli : @GiovaQuez @La7tv @diMartedi ma come fate a dare spazio a questi fenomeni, dopo le agenzie di ieri? Ma ce l'avete u… - GazzettinoL : Abbandono di rifiuti ingombranti in una zona rurale, deve ripulire l'area -