Ascolti tv | i dati del 18 aprile 2023

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Idi ieri sera Nella serata di ieri, martedì 18, su Rai Uno la seconda stagione in replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha coinvolto 2.823.000 spettatori pari al 14.2%. Su Canale 5 il match di Champions League Napoli-Milan, conquista ben 8.172.000 spettatori pari al 35.9% di share (pre e post nel complesso: 6.026.000 – 26.9%, nel dettaglio primo tempo: 8.300.000 – 35.1%, secondo tempo: 8.038.000 – 36.8%). Su Rai2 Dalla Strada al Palco ha coinvolto 944.000 spettatori pari al 5.3% di share (presentazione di 12 minuti: 742.000 – 3.1%). Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.036.000 spettatori pari al 6.8% (presentazione di 25 minuti: 1.041.000 – 4.4%). Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti 756.000 spettatori pari ad uno share del 4% (presentazione di 15 minuti: 735.000 – 3.15). Su Rete4 Fuori dal ...

Massimo Giletti faceva bene a La7. La chiusura improvvisa del talk domenicale "Non è l'Arena" ha danneggiato l'emittente di Urbano Cairo in termini di ascolti. Domenica 16 aprile, al posto di Giletti ...