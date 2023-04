Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 18 aprile 2023

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Idei programmi più visti di18, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha totalizzato 2823 spettatori (14,24% di share); la partita di calcio di Champions League: Napoli-Milan su Canale5 ha conquistato in media 8172 spettatori (share 35,91%), mentre la puntata del programma Le Iene su Italia1 ha realizzato 1036 spettatori (6,78%). Su Rai2 la puntata dello show Dalla strada al palco su Rai2 ha intrattenuto 944 spettatori (5,27%), mentre la puntata del programma di attualità #Cartabianca su Rai3 ne ha avuti 756 (4,03%). Su Rete4 il programma di attualità Fuori dal Coro ha totalizzato 738 spettatori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : Gli #ascoltitv di ieri sera - infoitcultura : Ascolti tv martedì 18 aprile 2023: Dati Auditel di share - infoitcultura : Ascolti tv e dati Auditel martedì 18 aprile: domina Napoli - infoitcultura : Ascolti tv, i dati del 18 aprile 2023 - NotizieVirgilio : ?? Auditel, domina Napoli-Milan: i rossoneri battono anche Imma Tataranni -

Sono stati ufficialmente pubblicati ideglitelevisivi per quel che concerne la serata di ieri, martedì 18 aprile 2023. Come ampiamente prevedibile, a far registrare nettamente il dato migliore è stata Napoli - Milan , gara ...Di seguito tutti irelativi al prime time di martedì 18 aprile 2023 : Rai Uno " Imma ...tv martedì 18 aprile 2023: preserale e access prime time Striscia la Notizia, grazie al pubblico in ...dell'access prime time .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 18 aprile: domina Napoli - Milan. Ecco idella prima serata con il numero dei telespettatori e il ...

Ascolti tv e dati Auditel lunedì 17 aprile: Il Commissario Montalbano batte l'Isola dei Famosi di Ilary Blasi Virgilio Notizie

I dati auditel delle reti televisive nella serata di martedì 18 aprile 2023. Chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.Massimo Giletti faceva bene a La7. La chiusura improvvisa del talk domenicale “Non è l’Arena” ha danneggiato l’emittente di Urbano Cairo in termini di ascolti. Domenica 16 aprile, al posto di Giletti ...