ASCOLTI TV 18 APRILE 2023 | NAPOLI-MILAN 35 | 9% | IMMA TATARANNI 14 | 2% | LE IENE SHOW 6 | 8% | DALLA STRADA AL PALCO 5 | 3%

(Di mercoledì 19 aprile 2023)TV 18· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – 721 17.80Storie Italiane – 829 16.70È Sempre Mezzogiorno! – 1753 17.80Tg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xParadiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xCinque Minuti + Affari Tuoi – x + 4134 17.90– 2823 14.20Porta a Porta + Viva Rai2! – x Prima Pagina – xTg5 – 1176 23.30Mattino 5 News – 1009 23.00Mattino 5 News – 874 21.70Forum – 1477 20.90Tg5 – 2884 23.70Beautiful – 2597 20.70Terra Amara – 2591 22.00Uomini e Donne – 2621 26.40 + 2237 26.10Amici + Isola – 1782 21.30 + 1587 19.00Un Altro Domani – 1364 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... see_lallero : Ascolti tv martedì 18 aprile 2023: boom (previsto) per Napoli-Milan 8,1 mln (35.9%), Imma Tataranni 2,8 mln (14.2%) - fabiofabbretti : Boom di #NapoliMilan a quasi 8,2 milioni (35.9%), #ImmaTataranni2 in replica a 2,8 mln (14.2%). Calano tutti:… - famigliasimpson : @DursoAVita1 @napoliforever89 @Federic01996 @enrick81 @Tvottiano @yosoyelfanal @carlo234556 @lucaiannielloLI… - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Martedì 18 Aprile 2023. Napoli-Milan sfonda il muro degli 8 mln (35.9%). Imma Tataranni 14.2% (2,8 mln) - davidemaggio : Ascolti TV | Martedì 18 Aprile 2023 BOOM per #NapoliMilan su Canale5 35.9% (8.172). -

Terra Amara anticipazioni 19 aprile, Terra Amara va in onda su Canale 5 e continua a coinvolgere i telespettatori da casa ansiosi di conoscere le vicende ...In onda il 18 aprile i servizi su Andrea Papi, il 26enne ucciso da un'orsa, e l’Emme Team, un gruppo che ha fatto molto parlare di sé per i casi di cronaca nera ...