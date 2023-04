ASCOLTI TV 18 APRILE 2023: 8,2 MILIONI PER NAPOLI-MILAN (35,9% SU CANALE 5 E 5,1% SU SKY SPORT), IMMA TATARANNI (14,2%), LE IENE SHOW (6,8%), DALLA STRADA AL PALCO (5,3%) (Di mercoledì 19 aprile 2023) ASCOLTI TV 18 APRILE 2023 · Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3009 35.08 PT – 6771 29.68 24 – 3608 42.06 PT – 11035 48.37 Tg1 Rassegna Stampa – 234 8.91Tg1 – 841 16.50Tg1 Mattina – 545 10.88UnoMattina – 650 15.30Storie Italiane – 721 17.82Storie Italiane – 829 16.74È Sempre Mezzogiorno! – 1753 17.75Tg1 + Tg1 Ec. – 2979 23.62Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1625 13.74Oggi è un Altro Giorno – 1722 17.09Paradiso delle Signore – 1827 21.75Pres. Vita in Diretta – 1677 19.77Vita in Diretta – 2041 21.15L’Eredità – 2862 23.15L’Eredità – 3909 25.46Tg1 – 4483 23.76Cinque Minuti + Affari Tuoi – 4306 21.03 + 4134 17.86IMMA TATARANNI – 2823 14.24Porta a Porta + Viva Rai2! – 589 8.64 + 285 10.09 Prima Pagina – 648 19.54Tg5 – 1176 23.27Mattino 5 News – 1009 23.01Mattino 5 News – 874 ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 19 aprile 2023)TV 18· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3009 35.08 PT – 6771 29.68 24 – 3608 42.06 PT – 11035 48.37 Tg1 Rassegna Stampa – 234 8.91Tg1 – 841 16.50Tg1 Mattina – 545 10.88UnoMattina – 650 15.30Storie Italiane – 721 17.82Storie Italiane – 829 16.74È Sempre Mezzogiorno! – 1753 17.75Tg1 + Tg1 Ec. – 2979 23.62Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1625 13.74Oggi è un Altro Giorno – 1722 17.09Paradiso delle Signore – 1827 21.75Pres. Vita in Diretta – 1677 19.77Vita in Diretta – 2041 21.15L’Eredità – 2862 23.15L’Eredità – 3909 25.46Tg1 – 4483 23.76Cinque Minuti + Affari Tuoi – 4306 21.03 + 4134 17.86– 2823 14.24Porta a Porta + Viva Rai2! – 589 8.64 + 285 10.09 Prima Pagina – 648 19.54Tg5 – 1176 23.27Mattino 5 News – 1009 23.01Mattino 5 News – 874 ...

