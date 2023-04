Artem Uss: Nordio avvia un'azione disciplinare sui giudici di Milano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il governo accusa i magistrati ma non si assume alcuna responsabilità. Sulla vicenda della fuga del cittadino russo Artem Uss giovedì alla Camera è prevista un'informativa urgente del governo, con la ... Leggi su globalist (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il governo accusa i magistrati ma non si assume alcuna responsabilità. Sulla vicenda della fuga del cittadino russoUss giovedì alla Camera è prevista un'informativa urgente del governo, con la ...

