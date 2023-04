Artem Uss, Nordio avvia azione disciplinare contro i Pm di Milano. La Corte d’Appello: «Non abbiamo ricevuto l’atto» (Di mercoledì 19 aprile 2023) I giudici milanesi, coinvolti nel caso Artem Uss, non hanno ricevuto l’atto di avvio dell’azione disciplinare a loro carico del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il documento – scrive Ansa – con cui il guardasigilli ha avviato il procedimento, che deve passare attraverso la presidenza della Corte d’Appello, oltre che per la Procura generale della Cassazione, non è stato notificato ai tre giudici che avevano disposto gli arresti domiciliari per l’imprenditore russo, evaso lo scorso 22 marzo probabilmente con l’aiuto di complici. Tale azione disciplinare è partita nei confronti di Monica Fagnoni, Micaela Curami e Stefano Caramellino a causa della loro «grave e inescusabile ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 aprile 2023) I giudici milanesi, coinvolti nel casoUss, non hannodi avvio dell’a loro carico del ministro della Giustizia Carlo. Il documento – scrive Ansa – con cui il guardasigilli hato il procedimento, che deve passare attraverso la presidenza della, oltre che per la Procura generale della Cass, non è stato notificato ai tre giudici che avevano disposto gli arresti domiciliari per l’imprenditore russo, evaso lo scorso 22 marzo probabilmente con l’aiuto di complici. Taleè partita nei confronti di Monica Fagnoni, Micaela Curami e Stefano Caramellino a causa della loro «grave e inescusabile ...

