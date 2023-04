Artem Uss | Nordio avvia azione disciplinare contro giudici di Milano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riccardomagi : Sei un immigrato irregolare? Sarai braccato. Hai fatto ricorso alla GPA? Ti fumi uno spinello? Sarai braccato. Sei… - MarcoFattorini : I carabinieri controllavano ogni 72 ore l’imprenditore-spia Artem Uss ai domiciliari. E lui ha potuto organizzare c… - ilfoglio_it : Il triste spettacolo delle istituzioni che provano a scagionarsi per la fuga della spia russa non fa che alimentare… - MichesVioleta : RT @PoliticaPerJedi: Quindi abbiamo scatenato la Delta Force contro mamma orsa sbattendola nel braccio della morte mentre abbiamo lasciato… - Unakenonsai : RT @PoliticaPerJedi: Quindi abbiamo scatenato la Delta Force contro mamma orsa sbattendola nel braccio della morte mentre abbiamo lasciato… -

... incolpandoli di aver concesso il 25 novembre 2022 gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico al 40enne imprenditore russo, poi evaso il 22 marzo. Prevista per domani ore 14 alla ...... incolpandoli di "grave e inescusabile negligenza" per aver sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico all'imprenditore russo, poi ...Non ci sta il ministro della Giustizia a passare per capro espiatorio unico della vicenda clamorosa della fuga didall'Italia, e alle 14, nell'informativa urgente del governo, proverà a ...

Caso Artem Uss, Nordio avvia un'azione disciplinare sui giudici della Corte d'Appello di Milano | Giovedì informativa urgente del ministro alla Camera TGCOM

Fonti a lui vicine citate da La Stampa dicono che lui non si sente affatto sulla graticola e domani il ministro Carlo Nordio riferirà alla Camera sulla fuga di Artem Uss. Il titolare della Giustizia i ...Per il ministro ci fu "grave e inescusabile negligenza", ma anche la procura (che era contraria) non fece ricorso ...