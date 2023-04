Artem Uss | fu Marta Cartabia a chiedere il carcere subito prima di lasciare il ministero | ecco la «prova regina» che inchioda i giudici di Milano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riccardomagi : Sei un immigrato irregolare? Sarai braccato. Hai fatto ricorso alla GPA? Ti fumi uno spinello? Sarai braccato. Sei… - Agenzia_Ansa : E' stato avviato un procedimento disciplinare contro i giudici della Corte d'Appello di Milano, per aver concesso i… - MarcoFattorini : I carabinieri controllavano ogni 72 ore l’imprenditore-spia Artem Uss ai domiciliari. E lui ha potuto organizzare c… - andreafacchini1 : RT @PoliticaPerJedi: Quindi abbiamo scatenato la Delta Force contro mamma orsa sbattendola nel braccio della morte mentre abbiamo lasciato… - ValerioZannoni : RT @jacopo_iacoboni: 'Il Venezuela è uno dei partner più affidabili al mondo', dice Sergej Lavrov a Caracas. (soprattutto - stando all'inc… -

... incolpandoli di "grave e inescusabile negligenza" per aver concesso il 25 novembre 2022 gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico al 40enne imprenditore russo, poi evaso. Il ......chiese esplicitamente ai giudici della Corte d'Appello di Milano - ancor prima che arrivasse l'appello del Dipartimento di Giustizia Usa - di assicurare la detenzione in carcere per, l'...L'informativa potrebbe tenersi questa stessa settimana. "Sul caso dell'evasione del cittadino russo, il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, avendo concluso tutti gli accertamenti necessari, auspica di poter rendere un'informativa in Parlamento già in questa stessa settimana". E' quanto ...

Caso Artem Uss, Nordio avvia un'azione disciplinare sui giudici della Corte d'Appello di Milano | Giovedì informativa urgente del ministro alla Camera TGCOM

Informativa urgente del ministro Carlo Nordio, domani 20 aprile alle 14.00 alla Camera, sul caso Artem Uss. Il Guardasigilli ha infatti concluso tutti gli accertamenti necessari. L'informativa… Leggi ...Per l'associazione autonoma di magistrati, l'iniziativa del ministro della Giustizia costituisce «un grave precedente che potrebbe legittimare anche in futuro una censura del merito giurisdizionale» ...