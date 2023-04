Artem Uss | azione disciplinare per giudici Milano | la lettera di Nordio

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – In unadi tre pagine sul casoUss, indirizzata al procuratore generale della Corte di Cass, il ministro della Giustizia Carlo– prendendo spunto dalla reldegli ispettori del 12 aprile scorso – rivela che i tremilanesi Monica Fagnoni, Micaela Serena Curami e Stefano Caramellino “si sono resi responsabili dell’illecito” per aver concesso il 25 novembre gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico all’imprenditore russo, poi evaso il 22 marzo dalla sua abita Basiglio, “senza prendere in considerle circostanze illustrate nel parere contrario della procura generale, che avrebbero potuto portare ad una diversa decisione, se opportunamente ...