Arte | mostra di due maestri siciliani a Varese

"Con questa mostra vogliamo celebrare un incontro-scontro avvenuto 30 anni fa tra due modi di concepire l'Arte uno realista l'altro concettuale, che tuttavia oggi possono essere naturalmente conciliabili perché raccontano le sfaccettature di una stessa storia: quella della Sicilia. Vogliamo narrarla dal Nord Italia a New York in un percorso di conoscenza di noi stessi e degli altri". A dirlo i due maestri Lorenzo Chinnici e Santi Curró in Arte 'Nemo', entrambi artisti siciliani, molto conosciuti in abito internazionale, che dal 22 al 23 Aprile saranno ospiti con le loro opere a Varese per l'evento 'Liquid Art' che si svolgerà all' 'UnaHotel' a Varese. La mostra sarà l'evento centrale della manifestazione 'Varese – Che ...

