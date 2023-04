"Arrivano le armi russe". Medvedev avverte Seul: il piano di Mosca (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Corea del Sud potrebbe aumentare gli aiuti per l'Ucraina in guerra contro la Russia e, per la prima volta, inviare anche armi a Kiev. In un'intervista all'agenzia Reuters il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol non ha escluso la possibilità: oltre agli aiuti umanitari già in corso, aiuti militari. La prossima settimana è prevista la visita di Stato negli Usa. "Se c'è una situazione che la comunità internazionale non può tollerare, come un attacco su larga scala contro i civili - ha detto Yoon - Un massacro o una grave violazione delle leggi di guerra, potrebbe essere difficile per noi insistere solo sul sostegno umanitario o finanziario". L'attacco durissimo del vice presidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitry Medvedev, dopo l'annuncio di Seul è arrivato subito. "Sono apparse nuove persone che vogliono ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Corea del Sud potrebbe aumentare gli aiuti per l'Ucraina in guerra contro la Russia e, per la prima volta, inviare anchea Kiev. In un'intervista all'agenzia Reuters il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol non ha escluso la possibilità: oltre agli aiuti umanitari già in corso, aiuti militari. La prossima settimana è prevista la visita di Stato negli Usa. "Se c'è una situazione che la comunità internazionale non può tollerare, come un attacco su larga scala contro i civili - ha detto Yoon - Un massacro o una grave violazione delle leggi di guerra, potrebbe essere difficile per noi insistere solo sul sostegno umanitario o finanziario". L'attacco durissimo del vice presidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitry, dopo l'annuncio diè arrivato subito. "Sono apparse nuove persone che vogliono ...

La corsa cinese allo spazio: un'intervista a Giancarlo La Rocca ... Taiwan e Stati Uniti, senza dimenticare i giudizi che arrivano in ordine più o meno sparso dal ... Già nel 2007 Pechino completava con successo una missione dimostrativa di armi anti - satellite ad ... Le tensioni lungo i "nove tratti" del mar Cinese meridionale Le esercitazioni 'Balikatan' arrivano due mesi dopo che una nave della guardia costiera cinese ha ... il mar Cinese meridionale è inoltre il luogo dove stazionano i sottomarini cinesi dotati di armi ... Per quasi un secolo rimasta 'una scritta su un muro', oggi rinasce, e si torna a bere, la 'Birra Alessandria' Il birrificio si spostò poi in piazza d'Armi e si allargò fino all'ultima fabbrica, in via ... La nuova "Birra Alessandria" è fatta con malti coltivati in Monferrato e luppoli che arrivano da Reggio ... ... Taiwan e Stati Uniti, senza dimenticare i giudizi chein ordine più o meno sparso dal ... Già nel 2007 Pechino completava con successo una missione dimostrativa dianti - satellite ad ...Le esercitazioni 'Balikatan'due mesi dopo che una nave della guardia costiera cinese ha ... il mar Cinese meridionale è inoltre il luogo dove stazionano i sottomarini cinesi dotati di...Il birrificio si spostò poi in piazza d'e si allargò fino all'ultima fabbrica, in via ... La nuova "Birra Alessandria" è fatta con malti coltivati in Monferrato e luppoli cheda Reggio ... Corea del Sud, Medvedev avverte: "Arrivano le armi russe". Il piano di Mosca Il Tempo