Arriva la nuova moda finanziaria del buy-back: così il capitalismo premia se stesso (Di mercoledì 19 aprile 2023) Uno degli aspetti più singolari e negativi del capitalismo finanziario contemporaneo è il riacquisto di azioni proprie da parte delle grandi società per azioni, chiamato nel gergo finanziario buy-back. L’acquisto di azioni proprie è un modo del tutto nuovo, quasi una moda finanziaria, per trasferire risorse aggiuntive agli azionisti; l’altro modo, quello normale, consiste nel distribuire i dividendi. Uno spostamento degli utili dai dividendi al riacquisto di azioni proprie è molto conveniente per gli azionisti perché produce in maniera automatica un aumento del valore delle azioni. Infatti riducendo il loro numero si accresce l’utile per azione, che è uno dei criteri chiavi per determinare il successo di borsa un’impresa. In definitiva, il riacquisto di azioni proprie fa contenti gli azionisti perché rivaluta le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Uno degli aspetti più singolari e negativi delfinanziario contemporaneo è il riacquisto di azioni proprie da parte delle grandi società per azioni, chiamato nel gergo finanziario buy-. L’acquisto di azioni proprie è un modo del tutto nuovo, quasi una, per trasferire risorse aggiuntive agli azionisti; l’altro modo, quello normale, consiste nel distribuire i dividendi. Uno spostamento degli utili dai dividendi al riacquisto di azioni proprie è molto conveniente per gli azionisti perché produce in maniera automatica un aumento del valore delle azioni. Infatti riducendo il loro numero si accresce l’utile per azione, che è uno dei criteri chiavi per determinare il successo di borsa un’impresa. In definitiva, il riacquisto di azioni proprie fa contenti gli azionisti perché rivaluta le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattoblog : Arriva la nuova moda finanziaria del buy-back: così il capitalismo premia se stesso - ilRomanistaweb : ?? La Joya ritrovata: #Dybala di nuovo in gruppo, alle 11 la rifinitura (Pag 3) ? #Souloukou, la nuova CEO arriva d… - BiancaTarocchi : ARRIVA L' ECLISSI SOLARE IBRIDA, LUNA NUOVA IN ARIETE Un tema importante, giovedì 20 Aprile si apre un portale di g… - lacittanews : Tornano a vivere i locali dell'ex ristorante Semplicemente Scaletta, in via delle Fortezze a Viterbo. Da domani, 20… - GUCCYBABY : Io domani ho deciso che se non mi arriva la carta nuova chiamo le poste e genero il sequel di sapo che chiede al mu… -