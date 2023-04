Arrigo Vecchioni, morto il figlio di Roberto: «Dopo tanto dolore è finalmente in pace» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Arrigo Vecchioni, il terzo figlio del cantautore Roberto, è morto oggi. A darne l’annuncio è un post pubblicato sul profilo Facebook di Roberto Vecchioni. «Dopo tanto, tanto dolore – si legge – il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio». Arrigo, 36 anni, era il terzo dei quattro figli di Roberto Vecchioni, il secondo avuto dalla seconda moglie Daria Colombo. Arrigo Vecchioni, chi era Arrigo, 36 anni, era il secondo dei quattro figli di Vecchioni, il primo avuto dalla seconda moglie Daria Colombo. ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 19 aprile 2023), il terzodel cantautore, èoggi. A darne l’annuncio è un post pubblicato sul profilo Facebook di. «– si legge – il nostro meravigliosoin. La famiglia chiede silenzio»., 36 anni, era il terzo dei quattro figli di, il secondo avuto dalla seconda moglie Daria Colombo., chi era, 36 anni, era il secondo dei quattro figli di, il primo avuto dalla seconda moglie Daria Colombo. ...

