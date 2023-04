Arresti a Melito. Puzone (M5S): Sia sciolto il Consiglio comunale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Arresti a Melito, Anna Puzone (M5S): Da Consigliera comunale plaudo all’inchiesta. Proprio in questo momento però è necessaria maggiore attenzione Arresti a Melito. Si tratta di un profondo scossone quello prodotto dall’inchiesta della Dia che ha visto iscrivere nell’ordinanza di custodia cautelare 18 persone di cui sedici in carcere e due ai domiciliari. Dopo l’intervento di Federico Cafiero de Raho e dei Senatori e Deputati 5 Stelle, è intervenuta sul tema anche la Consigliera comunale M5S, Anna Puzone, sostenuta dall’intero gruppo locale. Lo ha fatto lasciando una dichiarazione in redazione. “Si tratta di un vero e proprio terremoto politico quanto accaduto ieri a Melito. L’indagine che ha portato all’arresto del sindaco, ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 19 aprile 2023), Anna(M5S): Da Consiglieraplaudo all’inchiesta. Proprio in questo momento però è necessaria maggiore attenzione. Si tratta di un profondo scossone quello prodotto dall’inchiesta della Dia che ha visto iscrivere nell’ordinanza di custodia cautelare 18 persone di cui sedici in carcere e due ai domiciliari. Dopo l’intervento di Federico Cafiero de Raho e dei Senatori e Deputati 5 Stelle, è intervenuta sul tema anche la ConsiglieraM5S, Anna, sostenuta dall’intero gruppo locale. Lo ha fatto lasciando una dichiarazione in redazione. “Si tratta di un vero e proprio terremoto politico quanto accaduto ieri a. L’indagine che ha portato all’arresto del sindaco, ...

